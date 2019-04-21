Киев, 21 апреля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. «Без паники! Держим строй!» — написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 апреля, спикер парламента Украины Андрей Парубий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Андрей Парубий

Таким образом он прокомментировал данные экзитполов об итогах второго тура президентских выборов, а также первые данные избиркома.

По данным экзитполов, Владимир Зеленский набирает около 74% голосов, Петр Порошенко — около 25%. После обработки 5,96% протоколов Зеленский набирает 72% голосов. Порошенко уже признал поражение.