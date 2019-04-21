Тула, 21 апреля, 2019, 23:13 — ИА Регнум. У кого-то стены рушатся, под кем-то кресло начальника шатается. Тульская область несмотря на высокие показатели расселения из аварийного и ветхого жилья (первое в ЦФО и шестое по России), таки угодила в неприятную историю. Как по Марку Твену, «это был премилый дом, со всеми современными неудобствами», но стена не выдержала и обрушилась. Из восьми квартир шесть были муниципальными. Как итог — две семьи остались без крова. Губернатор Алексей Дюмин выдал ряд поручений и одно из них может закончиться увольнением.

Tularegion.ru Обрушение стены дома

Tularegion.ru Обрушение стены дома

Переэксплуатировали

Здание «прогремело» в поселке Южный Богородицкого района Тульской области. Этого не ждали только местные чиновники, а жители с осени сидели как на пороховой бочке. Дождались. Шлакоблочный дом построили в 1937 году как временное жилье для местных шахтеров. Но ничего не бывает более постоянного, чем временное. Подобные объекты максимум рассчитаны на 50 лет. Этому же помещению в текущем году стукнуло 82. Явно переэксплуатировали.

Помещение, конечно, было признано аварийным (трещит оно лет восемь). И произошло это по инициативе самих жильцов-шахтеров через суд после независимой экспертизы. Было это в 2015-м. В план на расселение дом включили на 2019−2024 года. Но он не дожил.

Губернатор региона Алексей Дюмин дело взял на личный контроль и отправил Госжилинспекцию Тульской области и сотрудников министерства строительства и ЖКХ на место.

«Выявлена нецелесообразность дальнейшей эксплуатации и восстановления строения. Сотрудники ведомств приняли решение отключить дом от коммуникаций в целях предотвращения возникновения дальнейших аварийных ситуаций. Жителям двух квартир было предложено жилье из маневренного жилого фонда администрации. Однако они решили воспользоваться помощью родственников и остановиться на время у них», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Один случай в регионе «поднял на уши» всех глав муниципалитетов. Строгость в этом вопросе и нацеленность на людей проявил глава области, поручив всем чиновникам провести обследование всех аварийных домов и предоставить отчет.

Tularegion.ru Инспекция

Отталкиваться от Послания

Проблема аварийного и ветхого жилья не уникальная для Тульской области. С такой проблемой сталкивается каждый субъект РФ. Тула, начиная с 2010 года, участвует в программах переселения. И по планам к началу сентября 2019 года в городе должны переселить всех жителей аварийных домов. Сегодня здесь расселению подлежат 280 домов. Помимо этого в Донском насчитывается 131 аварийный дом, в Богородицком районе — 125, в Новомосковске — 117, в Узловском районе — 127 домов, в Киреевском районе — 87, в Кимовском — 71, в Суворовском — 78, в Щекино — 32 дома, в Заоксе — 10, в Ясногорском районе — 11, в Куркинском районе — 14, в Веневском районе — 7 и в Плавске один дом.

По мнению ведущего аналитика «Института региональной экспертизы» Игоря Оникова, обрушение стены дома в Богородицке подтверждает, что в регионе необходимо интенсифицировать процесс переселения людей в комфортное жилье.

«Люди живут в бараках по 80 лет, которые возводились в свое время как временное жилье. Словом, вектор постоянного контроля и оперативного управления в вопросе расселения людей из жилья аварийного и ветхого задан губернатором верно», — говорит эксперт.

Также аналитик отмечает, что Алексей Дюмин постоянно акцентирует внимание на проблеме ветхого и аварийного жилья как в самой Туле, так и по области в целом.

«Так было и в 2017 году, так и в ежегодном Послании в конце 2018 года. В частности, губернатором было озвучено, что в 2018 году региональной программой был предусмотрен объем финансирования в сумме порядка 500 миллионов рублей для почти 900 человек. В текущем году, после новогодних праздников, губернатор провел оперативное совещание по проблемам аварийного и ветхого жилья. Были подведены итоги реализации мероприятий по итогам 2018 года и намечены планы на 2019 год. Например, расширилась региональная программа переселения новыми муниципалитетами. Помимо Тулы, Киреевска и Новомосковска, включены город Алексин и Богородицкий район. И это правильно», — считает Игорь Оников.

Главный редактор информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает системность подхода тульских властей к решению проблемы аварийного жилья.

«Расселение аварийного жилья является одним из стратегических для страны вопросов. Его важность неоднократно подчеркивал глава государства Владимир Путин. В частности, он отмечал, что стоит задача — расселять аварийное жилье, причем в больших объемах, чем оно образуется, то есть свыше 2 млн квадратных метров в год. То, что Алексей Дюмин берет расселение конкретных аварийных домов под личный контроль, показывает, что губернатор старается системно подходить к выполнению поручения президента. Эта тема действительно остро стоит в стране, поскольку от нее напрямую зависит качество жизни населения», — говорит Михаил Белый.

Также эксперт подчеркивает, что в данном процессе важно не допустить коррупционных проявлений. Поэтому непосредственное участие первого лица региона в этой работе он считает важным знаком. Тем более что Дюмин с самого начала прихода в регион отметил, что «Тульская область должна стать территорией, свободной от коррупции».

Увольнения будут?

Обрушение дома произошло в ночь с 14 на 15 апреля. На следующий день начальнику Госжилинспекции Тульской области Леониду Ивченко (который, собственно, должен контролировать расселение аварийного и ветхого жилья) изрядно попало от губернатора на оперативном совещании. И снова Алексей Дюмин сделал акцент на жалобах людей.

«Прокомментируйте, почему не сокращается количество жалоб на управляющие компании. Мне ваш красивый доклад цветными карандашами не надо показывать — обозначьте три главные реперные точки и объясните, за счет чего будете улучшать ситуацию. Коротко и по существу», — попросил Ивченко руководитель области.

В кулуарных разговорах чиновники признались, что впервые на правительственной оперативке была такая напряженность. Дюмин был не доволен, что проблемы с управляющими компаниями «пустышками» (с лицензиями, но без деятельности) не решен до сих пор, хотя задача ставилась два года назад. По мнению руководителя «Института региональной экспертизы» Дмитрия Михайличенко, строгость губернатора дозирована и выверена.

«В 2016 году претензий к сфере ЖКХ было гораздо больше, однако приход в команду Дюмина новых специалистов несколько улучшил ситуацию. Тем не менее деятельность управляющих компаний требует постоянного контроля и администрирования, и в этом плане требовательное отношение губернатора к ГЖИ, безусловно, оправдано», — считает эксперт.

По данным портала «Открытый регион 71», 23% от общего количества обращений жителей к тульским властям затрагивают тему ЖКХ. И это показатель пока не снижается.

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Tularegion.ru Инспекция

Второй год на местном бюджете

В 2017 году в Тульской области завершилась программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Объем расселяемой площади был самым большим в ЦФО — 298,33 тыс. кв. м.

Жители съехали из 1255 домов (планировалось 1330). Однако по 75 домам (3,5 тыс. кв. м) имеется информация о гражданах, не переселенных в связи с непредвиденными обстоятельствами (судебный спор, принятие наследства, неизвестность местопребывания и другие обстоятельства, связанные с личностью гражданина).

На 1 января 2019 года Тульская область опустилась с шестого на 17-е место среди всех субъектов по количеству аварийных жилых домов. Сегодня в регионе в программу переселения включено 1132 многоквартирных жилых домов (это примерно 4,5% в общем объеме жилищного фонда субъекта РФ).

Площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов составляет 344,22 тыс. кв. м, в том числе признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 340,47 тыс. кв.м. В итоге в новом жилье нуждаются 16,26 тыс. человек, что составляет чуть более 1% от общего числа населения региона.

И хотя федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья в Тульской области завершилась еще в 2017 году, губернатор Алексей Дюмин поручил правительству продолжить расселение в 2018 году, но уже на средства областного и местных бюджетов.

В 2018 году в региональной программе переселения граждан из аварийного жилья приняли участие четыре муниципалитета (Новомосковск, Тула, Суворовский, Киреевский районы). Общий объем финансирования c учетом средств местных бюджетов составил более 507 млн рублей. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Элеонора Шевченко сообщила, что приобретено 267 благоустроенных квартир с социальной отделкой, общей площадью 12,5 тыс. кв. метров. В 2019 году планируется переселение жителей аварийных домов в Туле и Алексине.

Интересен тот факт, что тульский губернатор требует от подчиненных рассматривать решение проблемы не примитивными, общеизвестными способами, а искать нестандартные решения. Причем Алексей Дюмин не только высказывает недовольство, но и сам конкретно предлагает, советует, как оперативно найти ответ на вопрос.

»Я говорю не только о стандартных методах проверки, но и о нестандартном подходе. Все дома, которые несут угрозу жизни, необходимо вынести в отдельную категорию, — сказал на встрече с региональным министром ЖКХ и строительства глава области. — Необходимо создать базы жилья для расселения жителей таких домов. При необходимости нужно привлекать внебюджетные средства. Советую также поговорить с застройщиками, попытаться ускорить получение жилья. Помните, что любое промедление может стоить человеческих жизней».

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании тульских властей в нерешенности проблемы старого жилого фонда. Об этом в августе 2018 года заявила региональный министр ЖКХ и строительства Элеонора Шевченко. Однако за первое полугодие прошлого года в Тульской области объемы ввода нового жилья по сравнению с тем же периодом 2017-го выросли более чем на 63%.

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