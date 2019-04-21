Киев, 21 апреля, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Посольство США на Украине уже официально поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Сообщение посольства обнародовано вечером 21 апреля, когда ЦИК Украины еще только начал подводить итоги выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении.

Американское посольство выразило надежду на продолжение «крепкого партнерства» между двумя странами

Также Вашингтон благодарит действующего президента Петра Порошенко:

«За усилия, которые он приложил в последние 5 лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления двусторонних отношений Украины с США».

Сам Зеленский первые поздравления пока что никак не прокомментировал.

В момент, когда был обнародовано заявление посольства США, ЦИК Украины обработал лишь 5% протоколов второго тура президентских выборов.