Киев, 21 апреля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Приоритетным направлением политики кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который согласно данным всех экзитполов одержал победу во втором туре выборов, станут переговоры с Российской Федерацией. Об этом РБК рассказал Руслан Стефанчук, отвечающий за формирование госинститутов и идеологию в штабе Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, «для нас», вероятно, будет «приоритетным направление», связанное с контактами с РФ.

«Нам нужно искать выход из ситуации, — подчеркнул Стефанчук. — Нам нужно завершение войны (в Донбассе) в ближайшее время».

Согласно данным Всеукраинского экзитпола, во втором туре выборов президента Украины политик Владимир Зеленский победил действующего президента страны Петра Порошенко во всех частях страны. По предварительным данным, Зеленский набрал 73,7%, Пётр Порошенко — 26,3%.

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