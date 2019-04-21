Киев, 21 апреля, 2019, 22:52 — ИА Регнум. По предварительным данным победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не желает работать в здании администрации главы государства на улице Банковой в центре Киева, которую ранее традиционно занимали все президенты.

Håkan Henriksson Администрация президента Украины

Об этом он сказал на брифинге 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, для своей администрации ему хотелось бы найти «открытое место» в пригороде столицы Украины.

«Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева», — заявил кандидат.

Также Зеленский отметил, что намерен пересмотреть и существенно сократить штат президентской администрации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из интервью Зеленский уже заявлял, что намерен перенести администрацию президента в случае избрания главой государства.

Я сказал своим парням — ищите какой-то ореn space, какой-то unit интересный. Да, я хочу. А его (здание администрации), если разрешит общество, отдал бы какой-то… Не знаю… Не знаю», — сказал Зеленский.