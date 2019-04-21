Киев, 21 апреля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, одержал уверенную победу во втором туре, пообещал защищать украинский язык.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Я должен защищать украинский язык. И я буду», — заявил он на брифинге вечером 21 апреля.

Впрочем, Зеленский при этом не сказал ничего конкретно относительно судьбы законопроекта об украинском языке, который сейчас рассматривает Верховная рада.

«Смотрите, там есть какие-то вопросы», — заявил кандидат в президенты Украины об этом документе.

Сегодня же вечером на своем брифинге действующий президент Петр Порошенко заявил, что будет «счастлив» подписать новый закон о языке, если Верховная рада успеет его принять на следующей неделе, ориентировочно 25 апреля.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — отметил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов с действующим президентом Петром Порошенко Зеленский не раз переходил на русский язык. Вероятный победитель президентских выборов является уроженцем русскоязычного города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.