Киев, 21 апреля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Украины опубликовала первые официальные данные о подсчете голосов во втором туре президентских выборов.

Ze2019.com Владимир Зеленский

После обработки 1,61% протоколов Владимир Зеленский набирает 70,94% голосов, Петр Порошенко — 26,71%.

Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%. Он уже признал поражение.