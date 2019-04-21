Первые данные ЦИК Украины: у Зеленского — 70,94%
Киев, 21 апреля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Украины опубликовала первые официальные данные о подсчете голосов во втором туре президентских выборов.
Ze2019.com
Владимир Зеленский
После обработки 1,61% протоколов Владимир Зеленский набирает 70,94% голосов, Петр Порошенко — 26,71%.
Как сообщалось ранее, по данным всех экзит-поллов, Зеленский выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов. У Петра Порошенко — 23−25%. Он уже признал поражение.