Санкт-Петербург, 21 апреля, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Большие торжества в день праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) состоялись 21 апреля в Исаакиевском соборе. Это уже стало хорошей петербургской традицией, символизируя, вопреки политическим страстям, реальное отсутствие конфликта вокруг Исаакия.

Дарья Драй ИА REGNUM Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим

Божественную литургию в Исаакиевском соборе совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, ему сослужили другие священнослужители, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. За праздничными событиями наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Прихожане в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Под сводами Исаакия звучали голоса хора самого собора, женского и детского хоров митрополии, мужской и смешанный хоры Санкт-Петербургской духовной академии, а также детско-юношеский хор Владимирского собора.

Дарья Драй ИА REGNUM Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Песнопения на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Детский хор на богослужении в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

После богослужения начался крестный ход вокруг Исаакиевского собора с подобием евангельского «шествия на осляти».

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Повозка с детьми

Дарья Драй ИА REGNUM Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим

Дарья Драй ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM Дети во время крестного хода

Впереди двигалась запряженная лошадью повозка с детьми, за ней шествовали юные хоругвеносцы от благочиний Санкт-Петербургской епархии, детские хоры и все верующие, пришедшие отпраздновать Вербное воскресенье.

Дарья Драй ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM Дети во время крестного хода

Дарья Драй ИА REGNUM Детский крестного хода в день празднования Входа Господня в Иерусалим

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие в Вербное воскресенье

Митрополит Варсонофий поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим, подарил Исаакиевскому собору Евангелие, наградил серебряными медалями апостола Петра благотворителей собора, а его сотрудников — митрополичьими грамотами.

Дарья Драй ИА REGNUM Богослужение в Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе