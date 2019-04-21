Москва, 21 апреля, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Традиционно каждый новый президент Украины поддерживает свою популярность за счёт переложения ответственности за сложившееся положение дел на своего предшественника. Однако в этот раз такой подход может не сработать. Об этом 21 апреля заявил политконсультант Игорь Димитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

«В Раду выборы через полгода после президентских. И теперь все готовятся к следующему раунду уже на парламентских выборах. Зеленский за полгода должен будет поддержать как-то свой рейтинг и популярность благодаря антикоррупционной риторике и обвинениям Порошенко. Этих обвинений хватит на полгода, чтобы завести фракцию в парламент», — заявил Димитриев.

По его мнению, в ближайшее время на Порошенко попытаются повесить ответственность за все экономические потери Украины, все политические потери и даже более того — за те, что ещё будут сделаны.

«Каждый действующий президент Украины обвинял в своих ошибках предыдущего президента или предыдущую партию власти. Это хватало на два-три года. Но теперь, думаю, не вытянет», — считает эксперт.

«Проблемы, которые становятся перед Украиной, намного более серьёзные и как их придётся решать? Недостаточно будет обвинить в этом Порошенко или Путина, как принято было последние пять лет. Надо будет действительно какие-то радикальные меры принимать, и вряд ли у него такие возможности будут. Учитывая столкновение интересов олигархических групп, политических группировок, огромного, миллионного количества активистов, сумасшедших с автоматами, отморозков в масках с битами… Как он собирается справляться с этим, пока неясно. Но наверняка попытаются сбить какое-то большинство в Верховной раде», — заключил Димитриев.