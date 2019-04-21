Киев, 21 апреля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным, победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что говорит эти слова, пока он официально еще не президент страны, как обычный гражданин Украины.

«И напоследок, пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — всё возможно!» — сказал он.

Сразу после этого Зеленский ушел от прессы, так что уточнить, что конкретно он имел в виду, журналисты не смогли.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным экзитполов, Владимир Зеленский в ходе голосования 21 апреля набрал порядка 73% голосов.