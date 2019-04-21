Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Киев, 21 апреля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным, победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зеленский подчеркнул, что говорит эти слова, пока он официально еще не президент страны, как обычный гражданин Украины.
«И напоследок, пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — всё возможно!» — сказал он.
Сразу после этого Зеленский ушел от прессы, так что уточнить, что конкретно он имел в виду, журналисты не смогли.
ИА REGNUM напоминает, что, по данным экзитполов, Владимир Зеленский в ходе голосования 21 апреля набрал порядка 73% голосов.