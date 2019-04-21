Москва, 21 апреля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Картина «Воскресенье» режиссера Светланы Проскуриной выйдет в широкий прокат, правда без ненормативной лексики. Об этом 21 апреля рассказала продюсер фильма Сабина Еремеема во время пресс-конференции в Москве.

Цитата из к/ф «Воскресенье», реж. Светлана Проскурина. 2019. Россия На кровати

Фильм представлял Россию во время 41-го Московского международного кинофестиваля, где его можно было посмотреть в режиссерской версии, содержащей обсценную лексику.

«В прокате будет без мата», — заявила Еремеева, поблагодарив министерство культуры России за поддержку фильма.

Кинокартина «Воскресенье» была представлена на Московском международном кинофестивале вместе с двумя другими отечественными работами, среди которых «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой, а также «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова. Победитель фестиваля будет назван 25 апреля.