Киев, 21 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником. Об этом Кличко заявил 21 апреля после голосования на избирательном участке.

Gov.ua Виталий Кличко

«Все чиновники волнуются, что их уволят с должностей. Я не был чиновником никогда. Меня уволить с должности не может ни один президент. Меня уволить с должности могут только киевляне, которые выбрали и доверили мне столицу. Я все делаю искренне, открыто, прозрачно. Изменения в столице уже заметны. Мы можем показывать примеры по многим направлениям — по ремонту дорог, вводу в эксплуатацию новых детских садов, парков», — сказал Кличко.

По его словам, на дебатах 19 апреля между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским «победила Украина».

«Никто не знает, кто будет президентом. Только в авторитарном мире за год можно сказать, кто будет президентом. Как мэр города рад, что первый этап выборов прошел без нарушений. Это отметили все наблюдатели. Такую же информацию я получаю по второму туру», — добавил Кличко.

Он пообещал сделать все от него зависящее, чтобы при новом президенте Украина не изменила курс в ЕС и НАТО.

«Кто бы не был президентом, однозначно, я сделаю все от меня зависящее, чтобы Украина ни в коем случае не изменила свое направление — европейский путь развития. Я как человек, который жил в Европе, знаю, что такое европейские ценности, европейские стандарты жизни не по газетам, не по телевидению. Уверен, что европейский путь развития — единственный правильный путь развития Украины», — рассказал Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба нацполиции Украины проинформировала, что по состоянию на 17.00 21 апреля в полицию поступило более 900 сообщений о нарушениях во время голосования во втором туре выборов. При этом правоохранители завели 12 уголовных производств: 10 — по ст. 159 (незаконное использование избирательного бюллетеня) и два — по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Больше всего сообщений касались незаконной агитации (118) и фотографирования бюллетеня — 49 случаев.