Киев, 21 апреля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы на Украине

Согласно данным Всеукраинского экзитпола, Зеленский набрал 73,7%, Пётр Порошенко — 26,3%, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным этого опроса, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88%, за Порошенко — 12%; на юге — за Зеленского 86%, за Порошенко — 14%; в центре — за Зеленского 72,3%, за Порошенко — 27,7%; на западе Украины за Зеленского 56,4%, за Порошенко — 43,6%.

Организаторами этого экзит-полла выступили телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Институт социальных исследований и консультаций SORA (Австрия), центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Напомним, что в первом туре президентских выборов во Львовской области с большим запасом победил действующий президент Пётр Порошенко.