Пермь, 21 апреля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале города Перми пройдет выставка «Золотой век японской графики», сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Кацусика Хокусай «Победный ветер. Ясный день» или «Красная Фудзи». Из серии «Тридцать шесть видов Фудзи».Цветная ксилография.1830-1831 годы

В экспозиции будут представлены работы японских графиков, трудившихся в эпоху Эдо (XVII — XIX века). На них как правило изображены сцены жизни жителей городов, портреты гейш и актеров театра кабуки.

«Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени», — отмечают организаторы выставки, объясняя ее название.

Примечательно, что цветная гравюра получила распространение лишь в Японии и не была популярно в других государствах Дальнего Востока. Она применялась в качестве театральных афиш и рекламных плакатов.

Открытие выставки состоится 23 апреля в 18:00 по местному времени, экспозиция проработает до 31 мая.