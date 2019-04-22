Краснодарский край, 22 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В станице Бриньковская Краснодарского края состоялась церемония открытия после реконструкции казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и губернатор Вениамин Кондратьев.

Пресс-служба Благотворительного фонда им. сотника Михаила Яковлевича Чайки Фонд Игоря Чайки завершил реконструкцию кадетского корпуса на Кубани

Строительство финансировалось Благотворительным фондом имени сотника Михаила Яковлевича Чайки, учрежденным предпринимателем Игорем Чайкой, который назвал Бриньковский казачий кадетский корпус «яркой иллюстрацией связи поколений в станице». А сама Бриньковская «несет в себе дух воинской славы России и по праву может гордиться многими славными именами своих уроженцев».

Игорь Чайка поблагодарил Вениамина Кондратьева за «внимание, которое он уделяет делу развития казачества и Краснодарского края», а также строителей, которые «сделали свою работу качественно и в сжатые сроки». По словам Игоря Чайки, при реконструкции было учтено все, чтобы кадеты «имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав — воспитанию достойных сынов нашего Отечества, настоящих патриотов нашей Родины».

Казачий кадетский корпус, реконструкция которого началась в декабре 2017 года, был полностью перестроен. Это первое из аналогичных учебных заведений, построенное фактически с нуля и оборудованное в соответствии с современными требованиями.

До начала работ площадь объекта составляла около 1,5 тыс. кв. м. По окончании реконструкции — более 6,8 тыс. кв. м, что позволило увеличить количество учащихся с 60 до 130 кадетов.

Ряд зданий были построены заново. Среди них — новый двухэтажный учебный корпус площадью свыше 4 тыс. кв. м со спортивным и актовым залами, столовой, мастерской и т.д., а также трехэтажный спальный корпус площадью более 2 тыс. кв. м, в котором размещен медицинский блок. Все специализированные помещения оснащены современным оборудованием. Кроме того, у комплекса появилась уличная спортивная зона с футбольной площадкой, полосой препятствий, силовыми тренажерами и турниками воркаут.

В строительство фонд Игоря Чайки вложил 450 млн рублей. При этом изначально планировалось потратить около 300 млн рублей.

Казачий кадетский корпус в станице Бриньковская был основан в 2008 году по инициативе губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска и располагался на территории бывшей школы-интерната для детей сирот. Первых кадетов учебное заведение приняло 1 сентября 2009 года. В 2017 году конкурс на место в корпусе составлял 8 человек.

В 2016 году Казачьему кадетскому корпусу присвоено имя Георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны Михаила Чайки, деда Юрия Чайки. Участие благотворительного фонда, в масштабной реконструкции кадетского корпуса, как ранее отмечал основатель фонда Игорь Чайка — возможность потомков отдать дань памяти прадеду.