Киев, 21 апреля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Во Львове на президентских выборах сегодня, 21 апреля, по состоянию на 15:00 проголосовали 41,7% избирателей, что составляет порядка 244,5 тысяч человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в горсовете, по районам ситуация примерно одинаковая — в Лычаковском районе — проголосовали ориентировочно 44,5% (36.820) избирателей; в Железнодорожном районе — ориентировочно 45,7% (48.040) избирателей; в Сиховском районе — ориентировочно 46,3% (53.788) избирателей; в Галицком районе — ориентировочно 44% (18.824) избирателей; во Франковском районе — ориентировочно 41% (45.596) избирателей; и лишь Шевченковский район немного отстает от других — с результатом 33,48% (41.487) избирателей.

При этом, по данным ЦИК Украины, во Львовской области в целом проголосовали 40,34% избирателей.

Напомним, что на этих президентских выборах именно Львов и Львовская область являются базовым регионом для действующего президента страны Петра Порошенко.