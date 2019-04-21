Калуга, 21 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сформирована система общественного контроля за проведением дорожных работ. Об этом сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство дорожного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

По данным ведомства, Калужская область с 2019 года является участником трёх проектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог Калужская область из федерального бюджета получит более трех миллиардов рублей. Контроль за качеством работ, соблюдением их сроков будет осуществляться как с участием представителей общественных организаций, так и депутатского корпуса.

Жители области уже могут получить информацию о ходе дорожных работ на интернет — ресурсах, созданных в рамках реализации проекта. Так, на геопортале Калужской области открыт раздел проекта, на котором размещается информация о ходе проведения работ. На карту нанесены 27 объектов областного центра, подлежащих ремонту в 2019 году. Улицы разделены на три категории: участки автодорог, планируемые к проведению ремонта, участки автодорог, на которых ведется ремонт и участки автодорог, на которых ремонт завершен.

Во вкладке каждого объекта отображается информация: год ремонта, заказчик, подрядная организация, этапы работ со сроками проведения, начальная и конечная точки участка, протяженность, дата начала ремонта, срок выполнения работ, а также состояние ремонта на текущую дату.