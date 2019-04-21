Киев, 21 апреля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. «Гражданам страны нужно продолжить контролировать действия будущего президента Украины», чтобы он выполнял свои обещания. Об этом 21 апреля заявил в эфире одного из украинского телеканала украинский певец Святослав Вакарчук после голосования на президентских выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Продолжим контролировать политика, независимо от его фамилии, чтобы он продолжал выполнять свои обещания, защищал каждого украинца. Лично я собираюсь это делать любыми возможными способами», — сказал Вакарчук.

Он напомнил, что ранее отказался официально поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты.

«Сегодня нам нужно сконцентрироваться на сегодняшнем дне… Нам сегодня важно демонстрировать ответственность. Ответственность поможет нам не только менять страну, но и сохранить её. Врагами являются не те, кто голосует не так, врагами являются те, кто хочет уничтожить наше государство… С завтрашнего дня нам надо продолжать шаги, чтобы в Украине продолжались экономические реформы, искоренялась коррупция, продолжалось движение в НАТО и ЕС. Эти вещи очень важны. Вне зависимости о того, кто будет избран президентом я буду поддерживать любые шаги, которые направлены на позитивные реформы», — добавил Вакарчук.

По его словам, на президентских выборах 2019 года форма подменила содержание.

«Мы часто подменяем формой содержание. Эти выборы прошли на эмоциях, на хайпе, на взаимных обвинениях. Очень обидно, что мы мало времени уделили, чтобы сконцентрироваться на сути, на реформах, на командах, на людях, которые стоят за теми или иными реформами», — рассказал Вакарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Вакарчук призывал украинцев не голосовать «по приколу», а делать осознанный выбор на президентских выборах. В январе лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук заявил журналистам, что не собирается участвовать в президентских выборах на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.