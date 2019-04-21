Киев, 21 апреля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. По состоянию на 16:00 за актера Владимира Зеленского проголосовали примерно 70% жителей Украины, действующий президент Петр Порошенко получает 27,5% голосов, еще 2,5% бюллетеней окажутся недействительными.

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Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с предварительными результатами проводимых на Украине экзит-поллов.

Напомним, несколько часов назад источники сообщили, что по предварительным данным, во втором туре президентских выборов на Украине актерВладимир Зеленскийнабирает 72,5% голосов, действующий президент Пётр Порошенко— 26%.

При этом подчеркивалось, что ближе к вечеру действующий президент немного нарастит свой показатель за счет Западной Украины.

Тогда же народный депутатСергей Лещенко, не уточняя, откуда у него информация., заявил, что Зеленский пока что набирает 75,8% голосов, Порошенко — 24,2%.

Официальные данные экзит-поллов на Украине будут обнародованы сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00 по местному времени.