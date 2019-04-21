Киев, 21 апреля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит сегодня, 21 апреля, явка избирателей на 15:00 составила 45,21%.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Соответствующие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки данных со 190 избирательных округов из 199, передает корреспондент ИА REGNUM.

Безусловными лидерами по явке, как и ранее, являются регионы юго-восточной Украины: Днепропетровская (50,91%), Запорожская (50,78%), а также Полтавская области (50,36%). Чуть не добрали до 50% Николаевская, Харьковская область и Черниговская области.

Почти одинаковые показатели зафиксированы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса: 45,01% на украинской части бывшей Донецкой области и 45,05% в Луганской.

В Киеве проголосовали 46,14% избирателей.

На Западной Украине ситуация следующая: Львовская область — 39,51%, Ивано-Франковская — 37%, Тернопольская — 40,79% и абсолютный аутсайдер Закарпатская область с показателем 29,64%.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах 31 марта явка по Украине на 15:00 составила 45,11%. Голосование на избирательных участках Украины продлится до 20:00.