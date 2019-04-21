Степанакерт, 21 апреля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Республика Арцах (Нагорный Карабах) празднует сегодня, 21 апреля, Пасху Христову. Как передает Арцахпресс, в Степанакерте по инициативе местных властей после божественной литургии, которую отслужил предводитель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян, во дворе кафедрального собора Покрова Божией Матери были проведены народные гуляния.

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Напомним, что кафедральный собор был торжественно открыт 7 апреля сего года после освящения храма, которое провел предстоятель Армянской апостольской церкви католикос всех армян Гарегин II. А сейчас архиепископ Паргев, обращаясь к прихожанам, призвал их: «Радуйтесь, живите, верьте, украсьте себя добрыми делами и просите у Господа мира и любви ради всего мира. Пусть благословенный Христос благословит наш народ и нашу родину, армию и Церковь, стариков и молодых, даря нам дух Святого Воскресения».

После службы все желающие могли посетить ярмарку. По словам ведущего специалиста республиканского отдела культуры Республики Арцах Зарине Бабаян, такого рода мероприятия организовываются в течение последних трех лет. Ярмарку посетили президент Республики Арцах Бако Саакян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, государственный министр Григорий Мартиросян и другие.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM архиепископ Паргев отметил, что в этом году во время великих церковных событий стояла хорошая погода, а «в промежутке между ними то снег, то дождь». Это явно хороший знак. Владыка пожелал нам мирно встретить православную Пасху, которая в этом году выпала на 28 апреля.