Париж, 21 апреля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Работы по защите собора Парижской Богоматери от дальнейших разрушений практически завершены, заявил министр культуры Франции Франк Ристер в эфире телеканала France 2.

(сс) Martie Swart Витраж в Соборе Парижской Богоматери

Министр рассказал, что проведён основной комплекс работ по стабилизации элементов здания, пострадавших при пожаре. Ристер добавил, что на крыше здания продолжаются последние работы, после которых можно будет говорить о полной защите архитектурного сооружения.

Напомним, 15 апреля на крыше собора началось возгорание. Борьба с пожаром продолжалась более 14 часов. В результате происшествия был разрушен шпиль из древесины, покрытой свинцовыми пластинами, большая часть крыши, также пострадала часть внутренних помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон провёл совещание по реконструкции Нотр-Дама. Планируется, что работы по восстановлению собора начнутся в сентябре 2019 года, полное восстановление здания может быть произведено в пятилетний срок.