Киев, 21 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре выборов президента Украины и заявил, что ему искренне жаль того человека, который по итогам выборов возглавит страну. Второй тур президентских выборов проходит на Украине сегодня, 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«То, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту <…> мне его немного даже жаль», — сказал Кучма.

Он пояснил, что новому президенту достанется незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.

Новому президенту Кучма посоветовал меньше обещать и больше делать.

«Главное — быть честным и порядочным перед своим народом. И действительно, не дай Господь Бог, чтобы он сошел с этого пути», — сказал Кучма.

Также он выразил надежду, что в случае, если новый президент будет пользоваться доверием народа, то дела будут решать не так, как их решали до сегодняшнего дня.