Санкт-Петербург, 21 апреля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Скончался советский и российский телеведущий и диктор, чей голос стал визитной карточкой метрополитена в Санкт-Петербурге, Михаил Александрович Быков. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Михаил Быков родился в 1945 году, свой путь в качестве диктора начал на Ленинградском радио в 1969 году. Позднее Быков был приглашён на телевидение, где вёл выпуски новостей, ряд телепередач, праздничные концерты.

Также Быков озвучивал киножурналы и занимался постановкой речи с известными политическими деятелями.

В конце семидесятых годов телеведущему предложили озвучить объявления для метрополитена в Ленинграде в связи с открытием новых станций. С тех пор петербургский метрополитен считает голос Михаила Быкова своей визитной карточкой и менять его не собирается. В случае необходимости новые объявления будут собраны из старых записей голоса Быкова.

Голос Быкова звучит в метро Санкт-Петербурга при объявлении станций, им озвучена служебная информация для работников метрополитена.