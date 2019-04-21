Коломбо, Шри-Ланка, 21 апреля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Правительство Шри-Ланки ограничило доступ к социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями в рамках комендантского часа, введённого после серии взрывов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минобороны Шри-Ланки.

Безопасность

Отмечается, что социальные сети и мессенджеры, включая Facebook и WhatsApp, были заблокированы на территории Шри-Ланки для предотвращения распространения слухов и недостоверной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. По данным местных СМИ, число жертв взрывов в отелях и католических церквях превысило 185 человек.