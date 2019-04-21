Лондон, 21 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Свой 93-й день рождения отмечает королева Великобритании Елизавета II. В этом году праздник получился двойным: день рождения Елизаветы II совпал с днём праздника Пасхи.

(сс) PolizeiBerlin Елизавета II

Свой день рождения монархи Великобритании по сложившейся традиции празднуют дважды. Первый раз празднуется реальный день рождения, его отмечают в кругу семьи, второй раз празднуется официальный день рождения, его отмечают с наступлением тепла во вторую субботу июня.

Такую традицию в стране ввёл Эдуард VII, правивший страной с 1901 по 1910 годы. Реальный день рождения короля приходился на ноябрь, поэтому и были перенесены празднования на лето для удобства граждан страны.

Однако в этом году ожидается, что Елизавета II, которая к тому же является и главой Церкви Англии, появится вместе со всеми родственниками на пасхальном богослужении в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах правящей династии Великобритании, касающихся принца Гарри и его супруги Меган Маркл после рождения первенца у пары. В королевской семье обсуждается вариант, по которому герцогу и герцогине Сассекским будет поручена международная работа по представлению королевской семьи в Африке.