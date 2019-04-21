Киев, 21 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 апреля, поздравил «всех христиан» с «великим праздником Воскресения Христова».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

21 апреля Пасху празднуют христиане западного обряда. Христиане восточного обряда в этот день празднуют Вербное воскресенье.

Порошенко напомнил, что «ровно год назад мы начали переговоры о получении Томоса». Теперь, по его словам, «у нас есть Единая Церковь».

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.