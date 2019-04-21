Киев, 21 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко перед тем как прийти на избирательный участок для голосования во втором туре, посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве — главный храм украинских раскольников, называющих себя «Православной церковью Украины».

President.gov.ua Порошенко молится

В храм Порошенко пришел вместе с женой и сыном и в окружении плотного кольца телохранителей, которые не подпускали к нему других прихожан и расталкивали их.

Службу в храме вел глава раскольницей организации «митрополит» Епифаний (Думенко).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соперник Порошенко во втором туре и бесспорный фаворит этой президентской гонки Владимир Зеленский уже проголосовал на избирательном участке, расположенном на Проспекте героев Сталинграда в Киеве.