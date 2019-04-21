Киев, 21 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. К 11 утра по местному времени явка избирателей на участки составила 10,2%, сообщили в избирательной комиссии Украины в воскресенье, 21 апреля.

(сс) Tohaomg Урны для голосования. Выборы на Украине

Это информация по данным десяти избирательных округов, отметили в ЦИК.

Активность избирателей к 11 утра в первом туре выборов 31 марта составляла 14,11% по информации со всех избирательных округов.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.