Киев, 21 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Атомные электростанции консульства и дипломатические посольства на территории Украины взяты под усиленную охрану Национальной гвардией. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан.

(сс) Нацгвардія України На страже порядка. Нацгвардия Украины

По словам Балана, на усиленный режим несения службы части и подразделения Нацгвардии Украины перешли 19 апреля в связи со вторым туром выбором президента Украины.

Усиленный режим будет сохраняться в стране на весь период проведения выборов.

Второй тур выборов президента Украины начался 21 апреля в 08:00 по местному времени. На пост главы государства во втором туре претендуют действующий президент Пётр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.