Киев, 21 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Во Львовской области Украины в правоохранительные органы за первые три часа голосования на президентских выборах поступило четыре сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Sandro Weltin. Council of Europe Голос. Выборы на Украине

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет ведомство, все сообщения поступили на оперативную линию 102 и были внесены в Журнал единого учета. Сейчас полицейские проверяют информацию.

В Нацполиции уточнили, что одно нарушение связано с конфликтом жительницы города с членами избирательной комиссии — на одном из избирательных участков во Франковском районе Львова. Другие нарушения касаются незаконной, по мнению заявителей, политической агитации.

В целом голосование во Львове идет спокойно, без чрезвычайных происшествий.

ИА REGNUM напоминает, что состоянием на 11:00 в ходе выборов президента Украины МВД зафиксировало в целом 102 заявления и сообщения нарушений, которые связаны с избирательным процессом. Большинство нарушений, как уточняет ведомство, связано с незаконной агитацией.