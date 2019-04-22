Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Молодой микрорайон Левенцовский в Ростове-на-Дону превращается в «зону распития пива». На это указал горожанин, обратившийся к городским чиновникам с просьбой заменить ларьки, продающие алкоголь, киосками с овощами и фруктами. Обращение размещено на официальном сайте ростовской администрации в сервисе «Благоустройство», сообщает ИА REGNUM.

Адриан Брауэр. Крестьянская пьянка. 1625

«С начала года наш Левенцовский район становится зоной распития пива и других спиртных напитков. Школа, видно, не помеха? Будет строиться ещё одна школа на улице Жукова — тоже не помеха. Решили спаивать народ? Почему администрация не проводит проверки? Вопросов очень много. Хотелось бы, чтоб ряды ларьков поредели в нашем районе. Лучше овощи и фрукты, чем драки пьяных и спаивание несовершеннолетних», — говорится в сообщении под номером 17 480.

Реакции властей на это обращение пока не последовало.

ИА REGNUM отмечает, что с подобной ситуацией столкнулись и жители многоэтажного дома на улице Жмайлова, 4 г. Помещения, расположенные на первом этаже, сдаются в аренду. Так, по соседству здесь размещаются частный детский сад и магазин, специализирующийся на продаже пива.

Вместе с тем ещё в 2015 году ростовские власти обсуждали инициативу запрета реализации алкогольной продукции на первых этажах жилых домов. С идеей выступил прежний сити-менеджер города-миллионника Сергей Горбань. Как тогда отмечалось, большинство магазинов, занимавшихся продажей алкоголя, работали с нарушениями. Но идея так и не была реализована.