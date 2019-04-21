Париж, 21 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Только 27% жителей Франции находят деятельность президента страны Эммануэля Макрона удовлетворительной, об этом свидетельствуют опубликованные 21 апреля данные опроса общественного мнения, проведенного службой Opinionway.

(сс) Olivier Ortelpa Против Макрона

Согласно опубликованным данным, уровень поддержки действующего президента Франции у граждан страны снизился за один месяц на 5 п.п. и только 5% принявших в опросе участников определили, что они «очень довольны» деятельностью Макрона и ещё 22% «в общем довольны» ею. При этом 70% французов не довольны президентом, причем 40% — «очень недовольны».

Также сообщается, что опрос был проведен 17−18 апреля на основе репрезентативной выборки среди 1057 человек в возрасте от 18 лет, при этом степень возможной ошибки составляет 1,5−3 пункта.

Отметим, опубликованные 21 апреля данные опроса службы Opinionway противоречат данным опроса, который провела служба BVA и согласно которому поддержка французами президента выросла на 3 п.п. после пожара в соборе Нотр-Дам де Пари и составила 32%.