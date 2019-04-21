Киев, 21 апреля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского утверждает, что явка во втором туре на некоторых избирательных участках уже на 3−5% выше, чем в первом туре голосования. Об этом сообщает на официальной странице штаба в социальной сети Facebook.

Sandro Weltin. Council of Europe) Выборы на Украине

«На некоторых участках явка уже на 3−5% больше, чем в прошлом туре», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины проходит сегодня, 21 апреля. За пост главы государства борются два человека — действующий президент Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, который в первом туре набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.