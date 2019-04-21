Киев, 21 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Украинский генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко считает, что когда «Россия начнёт распадаться», то Украине непременно надо отхватить кусочек. Об этом Романенко заявил во время публичного чата на портале «Главред».

Норман Роквелл. Мечтатель. 1921

"Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, в котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том — когда», — сказал Романенко.

Генерал подчеркивает, что Киеву нужно будет обязательно использовать момент «распада России». В частности, генерал настаивает, что когда Китай якобы начнёт захватывать Сибирь во время «распада России», то Украине тоже нужно действовать активно и взять под контроль какую-то часть.

Стоит отметить, что генерал Романенко и ранее делал провокационные высказывания в адрес России. Совсем недавно он утверждал, что после президентских выборов на Украине Россия обязательно нападает на эту страну, чтобы воспользоваться нестабильностью после выборного процесса.