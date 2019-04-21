Киев, 21 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. На выборах президента Украины 21 апреля по всей стране не открылся только один избирательный участок из почти 30 тыс.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрыто

Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил Князев, этот участок расположен в селе Лебединское на линии разграничения в украинском Донбассе. На этом участке зарегистрировано 680 избирателей. По каким причинам участок не работает, глава Нацполиции не уточнил.

«Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК, и в ближайшее время Главное управление Нацполиции в Донецкой области отчитается о расследовании и перспективах вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными», — заявил силовик.

Напомним, на Украине в 8:00 по местному времени, сегодня, 21 апреля, открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование второго тура президентских выборов. Закроют участки в 20:00. Выборы президента Украины проходят на 200 округах, на которых созданы 29 982 избирательные комиссии. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек.