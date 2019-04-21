Киев, 21 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. На Украине наблюдатели общественной сети «ОПОРА» заявили о фиксации нарушений на избирательных участках в Киевской и Хмельницкой областях в ходе второго тура выборов президента Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации сегодня, 21 апреля.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930

По данным активистов организации, в Изяславском районе Хмельницкой области на одном из участков было зафиксировано, что комиссия выдала бланк для голосования человеку, не предъявившему паспорт.

В Днепропетровской области был зафиксирован аналогичный случай на одном из участков.

В Волынской области на участках обнаружилась нехватка кабинок для голосования. На Волыни также фиксируется отсутствие печати на контрольных листах, вброс в урну непропечатанных бюллетеней.

К 10:00 министерство внутренних дел Украины получило более 100 заявлений о нарушениях в ходе выборов.