Киев, 21 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Один из главных украинских раскольников Филарет, долгое время возглавлявший т.н. «Киевский патриархат», проголосовал на выборах президента Украины 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Филарет

«Филарет прибыл утром перед богослужением на избирательный участок, который находится на улице Пушкинской, неподалеку от резиденции Святейшего Владыки. Сделав свой выбор, патриарх благословил членов участковой избирательной комиссии и пожелал им вдохновения в работе», — говорится в сообщении от имени раскольника.

19 апреля Филарет заявил, что во втором туре выборов президента Украины нужно голосовать «за сохранение государства, его независимость и свободу». Также он отметил, что в ходе избирательной кампании звучали оскорбления в адрес новосозданной «Православной церкви Украины», а томос об автокефалии называют «термосом».

ИА REGNUM напоминает, что на дебатах кандидатов в президенты Украины 19 апреля Владимир Зеленский неожиданно заявил, что получение Томоса— это достижение, в первую очередь, Филарета.

«Что касается Томоса — это победа для Украины, но мне кажется, что это победа, прежде всего, для Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Еще в те времена, когда вы были прихожанином Московского патриархата», — сказал Зеленский.