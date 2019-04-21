Петропавловск-Камчатский, 21 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Камчатка приняла участие во Всероссийском субботнике, приуроченном ко Дню охраны объектов культурного наследия. Субботник организовало Камчатское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы. В субботнике приняли участие АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края», Служба охраны объектов культурного наследия, Администрация Петропавловска-Камчатского. В субботнике приняли участие более 80 волонтеров — студентов и школьников, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Орлова Волонтеры Победы на улицах Камчатки

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Волонтеры привели в порядок территории Сквера Свободы, Часовни, поставленной в память о павших в Великой Отечественной войне, территорию возле установленного на постаменте танка Т-34, Парк Победы, район стелы Воинам — освободителям, Мемориал воинам — освободителям 1941 — 1945 в городе Елизово.

Работу волонтеры намерены продолжать и привести в порядок все объекты культурного наследия края.

В субботнике вместе с волонтерами приняли участие воспитанники детских домов, школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями, Камчатского краевого центра социальной помощи семье и детям. Перед субботником сотрудники Службы охраны объектов культурного наследия рассказали волонтерам об истории появления того или иного памятника.

Как сообщало ИА REGNUM, «Волонтёры Победы» России приступили к подготовке акции Бессмертный полк — 2019. Первыми на базе Общественной палаты России прошли обучение добровольцы по сопровождению.