Тула, 21 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Минувшая неделя в Тульской области выдалась разнообразной. Заголовки СМИ колебались от ЧП с обрушением стены дома до заработка губернатора и его поручений в разных сферах. Главное — в материале.

Tularegion.ru Флаг Тульской области

С грохотом, но по делу

Жители города Богородицка слукавили бы, если бы сказали, что не ждали этого. 17 апреля в ветхом доме, где проживали две семьи, обрушилась стена. Обошлось без жертв и пострадавших, но, как говорится, «осадочек» остался.

В тульском правительстве отметили, что шлакоблочный объект 1937 года постройки, который рассчитан на 50 лет эксплуатации, собирались расселять. Дом попал в программу переселения из ветхого и аварийного жилья 2019−2024 годов. ЧП и личный контроль губернатора Алексея Дюмина ускорят процесс.

Tularegion.ru Дом Богородицк

По заданию главы региона в Богородицк отправилась специальная комиссия сотрудников областного министерства строительства и ЖКХ и Госжилинспекции.

«Выявлена нецелесообразность дальнейшей эксплуатации и восстановления строения. Сотрудники ведомств приняли решение отключить дом от коммуникаций в целях предотвращения возникновения дальнейших аварийных ситуаций, — сообщили в региональном правительстве. — Дом находится под охраной, чтобы не допустить проникновения посторонних».

Семьям, оставшимся без крова, предложили временно разместиться в жилье маневренного фонда Богородицкой администрации. Но пострадавшие предпочли остановиться у родственников.

На следующей неделе чиновникам поручено подготовить документы на выделение средств из резервного фонда, чтобы оперативно приобрести новые квартиры для расселенных семей. А главы всех остальных муниципалитетов Тульской области отчитаются перед Дюминым об обследовании и состоянии аварийного жилищного фонда в своих городах и районах.

Кстати, жилищная тема была одной из ключевых в области. Вплоть до того, что под начальником Госжилинспекции Леонидом Ивченко [занимает пост с 2018 года] зашаталось кресло. Губернатор жестко раскритиковал работу ведомства, так жалобы населения на управляющие компании не сокращаются. Дюмин попросил подключиться к вопросу УМВД и прокуратуру.

Культура и искусство рядом

Повысить культурный авторитет региона. Такую мысль озвучил тульский лидер на встрече с руководителями учреждений культуры области. Алексей Дюмин попросил проработать вопрос позиционирования культуры и искусства Тульской области на федеральном и зарубежном уровнях.

Чтобы театры приезжали на спектакли в села, в 36 сельских клубах до 2024 года проведут капитальный ремонт. Необходимо будет окончательно сформировать проект музейного квартала, обустроить арт-пространство, рассмотреть современные форматы.

Алексей Дюмин сообщил, что вопрос федеральной поддержки фондохранилища Тульского областного художественного музея нашел понимание у Владимира Путина. Это решит проблему отсутствия в музее площадей для хранения экспозиции, а также позволит создать надлежащие условия для сохранения экспонатов. Но для этого надо заниматься информационным продвижением учреждения культуры. По мнению губернатора, можно рассмотреть бесплатные посещения для тульских семей, а для гостей — специальные экскурсионные маршруты.

Кажется, Тульская область решила всерьез и надолго завоевать сердца тех, кто ценит искусство.

Tularegion.ru «Культурный разговор» в Богородицке

Декларация

Вслед за сенаторами и депутатами Госдумы РФ декларации о доходах и имуществе за 2018 год опубликовал тульский губернатор и члены местного правительства. В первую очередь региональные СМИ сосредоточились на подсчете заработной платы и «инвентаризации» имущества Алексея Дюмина.

Заработок первого лица региона составил 6,6 млн рублей — это на 1 млн больше, чем в прошлом году. Список недвижимости у руководителя области не изменился: участок площадью 3127 кв. м, жилой дом почти 153 кв. м, квартира на 344 кв. м, два машино-места, баня и помещение в пользовании площадью 60,7 кв. м. В собственности также имеется Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Первая леди Тульской области задекларировала доход в 13,8 млн рублей. Заработок с 2017 года подрос на 4 млн. Объекты недвижимости у Ольги Дюминой те же, что и у супруга, а вот машину она сменила, пересев с Land Rover 2013 года выпуска на новый Land Rover Range Rover Sport.

Tularegion.ru Коммуникация с жителями

Лучшая коммуникация с жителями

Тульская область за эффективность работы с жителями в социальных сетях получила награду 23-го Российского интернет-форума РИФ+КИБ. Вместе с Подмосковьем регион поделил первое место в номинации «Лучшая коммуникация с жителями». Награду вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Также регион стал лидером в номинации «Лучшая PR-кампания в Интернете» (за проект «Тула — Новогодняя столица России») и третье место в номинации «Лучшая страница региона в соцсетях».

Сегодня на официальные аккаунты тульских властей подписаны более 320 тысяч пользователей социальных медиа. По данному показателю группа правительства региона на первом месте в ЦФО, а по соцактивности — на третьем [данные Российского исследовательского агентства блогеров].

«Арсенал» угодил в скандал

Тульский «Арсенал» продолжает зарабатывать очки в российской Премьер-лиге и поднимать вверх по турнирной таблице. 20 апреля подопечные Игоря Черевченко на выезде одержали победу над «Уфой» (2:1) и поднялись на седьмое место. Правда, реакция на успех гостей в Башкирии выдалась неоднозначной.

Tularegion.ru Арсенал

Информресурс республиканской власти ИА «Башинформ» опубликовал материал под названием «Такого не было с девяностых». Фанатов возмутило судейство матча «Уфы» и «Арсенала»). В нем один из самых влиятельных в республике управленцев, директор попечительского совета «Башинформ» Ростислав Мурзагулов написал (с поправкой на то, что это «не точно») о том, что «чемпионат России больше не проводят, просто расставляют по ранжиру самых авторитетных покровителей». Что этим хотел сказать автор, непонятно: то ли подчеркнуть высокий уровень влияния тульского губернатора Алексея Дюмина, то ли акцентировать на недостаточно высоком уровне влияния врио главы республики Радия Хабирова. Напомним, футбольный клуб «Уфа» на данный момент находится в зоне стыковых матчей и рискует вылететь из РПЛ спустя четыре года вхождения в нее. Отметим, что ни один из тренеров команд не высказал претензий к судейству, а ФК «Арсенал» в своей новейшей истории попал в такой скандал впервые.