Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек. Более 360 человек получили ранения. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал News 1st.

(сс) TechLine Скорая помощь

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу шесть взрывов прогремели на Шри-Ланке. Три взрыва произошли в католических церквях в тот момент, когда там проходили пасхальные службы. Ещё три взрыва прогремели в отелях класса «люкс».

Сперва сообщалось о 42 погибших и около 300 раненных. Сейчас число жертв возросло до 160 человек. Раненных — более 360 человек.

Среди погибших и раненных есть иностранные граждане. Известно и гибели как минимум четырех граждан Китая.

Посольство России выясняет, были ли среди погибших и пострадавших граждане России. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.