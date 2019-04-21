Москва, 21 апреля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Во время проведения в Москве мероприятий в рамках Дней исторического и культурного наследия, которые будут проходить до 31 мая, вход в ряд музеев будет бесплатным. 21 апреля любители истории могут свободно посетить крупнейшее отечественное собрание — Государственный исторический музей. Напомним, что кроме знаменитого здания на Красной площади в него входят филиалы — Музей Отечественной войны 1812 года, музей «Палаты бояр Романовых» на Варварке и выставочный комплекс на площади Революции. В залах последнего сейчас идут две интересные выставки — «Аристократический портрет» и «Русский Север».