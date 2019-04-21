Лондон, 21 апреля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл после появления на свет их первого ребенка могут переехать в Африку. Об этом сегодня, 21 апреля, пишет газетаThe Sunday Timesсо ссылкой на источник в Букингемском дворце.

(сс) Mark Jones Принц Гарии и Меган Маркл

Рождение на свет первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл ожидается в ближайшие недели. В королевской семье обсуждается вариант использования Гарри и Меган Маркл в качестве инструмента «мягкой силы» Великобритании. наиболее вероятно этот инструмент может быть использован в Африке пояснил источник.

Утверждается, что в Букингемском дворце разработали проект, по которому герцогу и герцогине Сассекским будет поручена международная работа, соединяющая в себе благотворительность и представление монархии за рубежом. Автором инициативы назван британский дипломат Дэвид Мэннинг, который является специальным советником братьев Уильяма и Гарри по конституционным и международным вопросам.

Окончательное решение о переезде Гарри и Меган Маркл за пределы Великобритании может быть принято в начале 2020 года. По всей видимости их отправят или в ЮАР, или в Малави.