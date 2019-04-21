Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. На Шри-Ланке во время празднования Пасхи в двух церквях прогремели взрывы. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает AFP со ссылкой на полицию. При этом агентство Reuters и местные СМИ сообщают, что помимо двух церквей в столице страны прогремели ещё три взрыва.

(сс) Sergei Gussev Коломбо, Шри-Ланка

По данным местного издания Madawala news, в столице Шри-Ланки прогремели как минимум пять взрывов. Взрывы произошли в католической церкви Кочина, церкви Катувапития, а также в зеонской церкви и отелях Шангрила» и «Гранд Корица».

В результатет серии взрывов пострадали как минимум 80 человек. Точных данных о погибших и раненных пока нет.

На месте взрывов работает полиция и медицинские службы.

Уточняется, что взрывы прогремели около 8:45 утра по местному времени (6:15 по московскому времени), когда в церквях шли праздничные службы.