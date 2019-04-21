Лондон, 21 апреля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Грэм Брэди — глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании — собирается встретиться с премьер-министром страны Терезой Мэй 23 апреля и объявить ей об отставке, сообщает 21 апреля со ссылкой на свои источники The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По данным издания, Мэй должна будет уйти до конца июля текущего года, в противном случае членами парламента Британии будет снова поставлен вопрос о вынесении вотума недоверия главе кабинета министров.

Также сообщается, что Брэди объявит Терезей Мэй, что за её отставку выступает 70% представителей Консервативной партии в парламенте, которые считают неудовлетворительной её работу по Brexit.

Отметим, Великобритания должна была выйти из состава Европейского Союза ещё 29 марта, однако этот срок был перенесен вначале на 12 апреля, а затем — на 31 октября.