Приштина, Сербия, 21 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Российские телефонные хулиганы Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли Рамуша Харадиная, который называет себя «премьер-министром» Косово. Об этом сам Харадинай сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Харадинай Рамуш

В сообщении Харадиная, которая позднее было удалено, сказано, что «премьер» Косово желает своего другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовавну Лексусову победы на выборах и того, чтобы они смогли привести свою страну к евроинтеграции. Также Харадинай написал что «народы Украины и Косова едины в стремлении к свободе и процветанию».

Подписчики Харадиная обратили внимание на имя и фамилию будущего «премьер-министра» Украины — Вован Лексусов. Оказалось, что подписчики, в отличие от самого Харадиная, прекрасно знают, кто такие Вован и Лексус.

Сам Вован позднее в комментариях к посту Харадиная косвенно подтвердил, что действительно, он со своим напарником разыграли Харадиная.

Через несколько часов Харадинай свое сообщение удалил.