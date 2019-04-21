Москва, 21 апреля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. В России отмечается повышение среднего возраста рождения первого ребёнка у женщин, что негативно сказывается на общем уровне рождаемости, заявил ТАСС 20 апреля директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова профессор Геннадий Сухих.

Борис Кустодиев. Купание ребенка

Эксперт отметил, что в России создание семьи и рождение детей всё чаще откладывается на возраст более 30−35 лет. Он добавил, что отрицательное влияние на уровень рождаемости также усугубляется последствиями демографического кризиса 1990-х годов.

«Надо учесть, что в 90-е в стране не родились примерно 250−300 тыс. девочек, которые сейчас достигли бы возраста репродукции, которые были бы готовы для родов», — подчеркнул Сухих.

Профессор добавил, что эта проблема может быть частично решена с помощью введения повышающего коэффициента на материнский капитал, который будет применяться, если возраст будущей мамы не будет превышать 25 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиковазаявила, что правительству России необходимо будет принять дополнительные меры для поддержки семей при рождении детей.