Москва, 21 апреля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Пречистенская набережная

Как считает специалист, чьи слова приводит РИА Новости, такая теплая погода станет следствием того, что в Центральную Россию придет антициклон со стороны Балтики.

«Его ядро накроет Москву», — рассказал Евгений Тишковец и добавил, что в результате этого в столице России ожидается «шикарная погода».

В Москве будет всю неделю солнечно, сухо со слабым ветром. К четвергу температура воздуха составит днем +19 +24 градуса, ночью +5 +10 градусов выше нуля.

Также, по словам Тишковца, температура воздуха в столице России приблизится к рекордным показателям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики Гидрометцентра рассказали, что 21 апреля воздух в столице прогреется до +18 градусов.