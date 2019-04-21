Чита, 21 апреля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Александр Осипов по итогам поездки в Александрово-Заводской район, где в результате масштабных степных пожаров без крова остались жители сёл Шара, Шаракан и Чиндагатай, распорядился максимально оперативно выплатить всем погорельцам единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Последствия степных пожаров в Забайкалье

«Важно оперативно предоставить им компенсации, хотя бы первоочередные, чтобы были какие-то деньги на руках. <…> Сейчас необходимо вместе с людьми проговорить все возможные варианты предоставления жилья. В случае строительства, понимать — строительный сезон у нас короткий, необходимо организовать эту работу вовремя», — заявил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Также он поставил задачу обеспечить всех нуждающихся необходимыми продуктами питания, вещами, средствами гигиены и другими необходимыми вещами.

Напомним, сильные пожары пришли в Забайкалье 19 апреля вместе со шквалистым ветром и потеплением. Огнём уничтожены 111 домов. Несколько сотен человек остались без крова, почти 30 получили термические травмы различной степени тяжести. В регионе действует режим ЧС.