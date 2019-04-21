Вашингтон, 21 апреля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение всухую команде «Каролина Харрикейнз» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Michael Miller Александр Овечкин

Игра, проходившая на льду арены «Кэпитал Уан» в Вашингтоне, закончилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Шайбы на свой чет записали оформившей в матче дубль Никлас Бекстрём (8-я в большинстве и 35-я минуты), Бретт Коннолли (37-я), Том Уилсон (42-я в большинстве), Ник Дауд (49-я буллит) и российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (51-я в большинстве).

Также российский хоккеист отметился в матче двумя результативными передачами. Ещё один российский нападающий столичного американского клуба Евгений Кузнецов также записал на свой счет две результативные передачи.

Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби оформил в матче шут-аут, отразив 30 из 30 шайб, брошенных по его воротам.

Отметим, по итогам этой победы «Вашингтон» повёл в серии первого раунда плей-офф со счетом 3−2. Следующая игра состоится 23 апреля на домашнем льду «Каролины» в Роли.